Son dakika: Türkiye asansörde tecavüze kalkışan sapığı konuşuyor! Genç kadın tek tek anlattı: Ağzımı kapattı çorabımı…

Son dakika haberi: Esenyurt'ta yabancı uyruklu A.A., takip ettiği Özbek kadına asansörde tecavüz etmek istedi. Direnen kadını tekmeleyip kaçan sapık yakalanarak adliyeye gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz çalışmaları sonucu korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Saldırganın siteye duvardan atlayıp kayıt yaptırmadan girdiği, asansöre son anda bindiği ve kendisinin de bir dönem o sitede yaşayıp 3 yıl önce taşındığı belirlendi. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Olay, 12 Aralık günü saat 04.30 sıralarında bir sitede yaşandı. Filistin uyruklu A.A. gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı kadın kuaförü U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.







GENÇ KADINA SALDIRDI



Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına saldırdı. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan sapık, U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine başarılı olamadı.

Ve genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. U.K., ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz güvenlik görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.K'nin ifadesini aldı. Ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu sapığı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadın olayın ardından Esenyurt Aile İçi Büro Amirliği'ne müracaat etti. İfadesinde, sitedeki konutuna çıkmak üzere asansöre bindiğini ve son anda asansöre daha önce hiç görmediği, ismini dahi bilmediği bir kişinin bindiğini söyledi. Kapı kapandıktan sonra da cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten U.K. davacı ve şikayetçi oldu.



