SON DAKİKA | Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti ile sarsılmıştı! Bu görüntüler yürek yaktı: Gözyaşları sel olup aktı!

Son dakika haberleri: Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu.
Olayla ilgili, Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede, Azra'yı evinde boğarak öldürdüğünü, ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi.
Katil zanlısının yer göstermesi ile Antalya'da ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'na ait cesedin parçaları bulundu. Acı haber üzerine Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ve yakınları Antalya'ya giderek DNA örnekleri verdi.
Yapılan incelemede, bulunan ceset parçalarının Azra Gülemdam Haytaoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı mahkemece "Canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra ise memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Azra'nın okuduğu üniversite olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ise Azra'nın adının yaşatılacağı bir okuma salonu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide, babası Mustafa, kardeşi Hazan ve Amcası Remzi Haytaoğlu'nun yanı sıra AÜ Rektörü Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Gülay Yılmaz Diko, Azra'nın arkadaşları ve davetliler katıldı, Azra'nın çocukluk fotoğraflarının bulunduğu video ile başlayan program, öğrencilerin Azra'yı ve ölen kadınların isimlerini tek tek söylemelerinin ardından davetlilerin tek tek kürsüye çıkıp konuşması ile devam etti.