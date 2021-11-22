SON DAKİKA | Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti ile sarsılmıştı! Bu görüntüler yürek yaktı: Gözyaşları sel olup aktı!

Azra'nın okuduğu üniversite olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ise Azra'nın adının yaşatılacağı bir okuma salonu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide, babası Mustafa, kardeşi Hazan ve Amcası Remzi Haytaoğlu'nun yanı sıra AÜ Rektörü Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Gülay Yılmaz Diko, Azra'nın arkadaşları ve davetliler katıldı, Azra'nın çocukluk fotoğraflarının bulunduğu video ile başlayan program, öğrencilerin Azra'yı ve ölen kadınların isimlerini tek tek söylemelerinin ardından davetlilerin tek tek kürsüye çıkıp konuşması ile devam etti.