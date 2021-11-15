Son dakika: Türkiye Başak Cengiz'e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Morgda baktığımızda...

SON DAKİKA: TÜRKİYE BAŞAK CENGİZ'E AĞLADI. EN YAKINI GÖZYAŞLARI ARASINDA ANLATTI: GÖZLERİ AÇIK GİTMİŞ
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul Ataşehir'den geldi. Mimar Başak Cengiz'in korkunç ölümü tüyler ürpertti. Bir canlı yayına katılan genç kızın nişanlısının sözleri ise yürek dağladı. Olay geçtigimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Ankara'dan 1 aylık eğitim için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. gözaltına alınmıştı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, "Ben maktul Başak'ı daha öncesinden tanımam.
Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Olayı gerçekleştirdiğim kılıcı ben internetten 1 yıl önce satın almıştım.
Ben daha önce uyuşturucu madde kullanmıştım ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadım. Olay günü de kullanmamıştım. Uyuşturucu kullanmam nedeni ile yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüm.