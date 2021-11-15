Son dakika: Türkiye Başak Cengiz'e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Morgda baktığımızda...

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul Ataşehir 'den geldi. Mimar Başak Cengiz 'in korkunç ölümü tüyler ürpertti. Bir canlı yayına katılan genç kızın nişanlısının sözleri ise yürek dağladı. Olay geçtigimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ben daha önce uyuşturucu madde kullanmıştım ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadım. Olay günü de kullanmamıştım. Uyuşturucu kullanmam nedeni ile yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüm.