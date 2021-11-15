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Son dakika: Türkiye Başak Cengiz'e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Morgda baktığımızda...

Son dakika haberi: Türkiye son dönemde işlenen kadın cinayetleriyle sarsıldı. Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in korkunç ölümü herkesin yüreğini dağladı. Cinayete kurban giden genç kadının nişanlısı bir canlı yayına katıldı. Gözyaşları arasında anlattı: "Morgda nur gibi yatıyordu. Gözleri açık gitmiş, oracıkta can vermiş" İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:52
Son dakika: Türkiye Başak Cengiz’e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Gözleri açık gitmiş

SON DAKİKA: TÜRKİYE BAŞAK CENGİZ'E AĞLADI. EN YAKINI GÖZYAŞLARI ARASINDA ANLATTI: GÖZLERİ AÇIK GİTMİŞ

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez İstanbul Ataşehir'den geldi. Mimar Başak Cengiz'in korkunç ölümü tüyler ürpertti. Bir canlı yayına katılan genç kızın nişanlısının sözleri ise yürek dağladı. Olay geçtigimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Türkiye Başak Cengiz’e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Gözleri açık gitmiş

Ankara'dan 1 aylık eğitim için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz'i (28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Türkiye Başak Cengiz’e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Gözleri açık gitmiş

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, "Ben maktul Başak'ı daha öncesinden tanımam.

Son dakika: Türkiye Başak Cengiz’e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Gözleri açık gitmiş

Olay tamamen benim ikametimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda meydana gelmiştir. Olayı gerçekleştirdiğim kılıcı ben internetten 1 yıl önce satın almıştım.

Son dakika: Türkiye Başak Cengiz’e ağladı. En yakını gözyaşları arasında anlattı: Gözleri açık gitmiş

Ben daha önce uyuşturucu madde kullanmıştım ancak yaklaşık 6 aydır hiç kullanmadım. Olay günü de kullanmamıştım. Uyuşturucu kullanmam nedeni ile yaklaşık 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi gördüm.

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