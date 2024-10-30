Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

SON DAKİKA... Antalya'da bir sürücü, yeni doğmuş bebeği taşıyan ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada hızla yayılan o görüntülere tepki gecikmedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada araç sürücüsü hakkında karar verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:32
SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

Olay 28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşamıştı.

SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

Otomobil sürücüsü tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine tüm uyarılara rağmen izin vermemiş, yaşananlar ise ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA KARAR

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uyguladı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan adli işlem başlattı.

SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

Yapılan açıklamaların ardından olayla ilgili olarak ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlatan araç sürücüsü O.Ç isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine teslim edilen O.Ç'ye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA