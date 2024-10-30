SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar!

Yapılan açıklamaların ardından olayla ilgili olarak ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlatan araç sürücüsü O.Ç isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine teslim edilen O.Ç'ye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.