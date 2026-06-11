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SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! 12 kattan düşen Ecrin Deniz Karaca’nın mucize kurtuluşu: O sözleri herkesi ağlattı
SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! 12 kattan düşen Ecrin Deniz Karaca’nın mucize kurtuluşu: O sözleri herkesi ağlattı
SON DAKİKA… Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz Kara, apartmanın 12'nci katından düşerek ağır yaralandı. Talihsiz kızın mucize kurtuluşu kameralara saniye saniye yansıdı. Baba Hakan Karaca ise, "Rabbim evladımızı bize ikinci kez bağışladı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 13:09