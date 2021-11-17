Son dakika: Türkiye Kadir Şeker’i konuşmuştu! Özgür Duran’ın kardeşi ilginç açıklamalarda bulundu!

Son dakika: Kadir Şeker, şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken elini kana buladı. Talihsiz genç, 12 yıl 6 ay ceza aldı. Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan ve Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi ise ilginç açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Konya'da, 5 Şubat 2020'de acı bir olay yaşandı. Kadir Şeker, şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak yaşanan boğuşma sonucu, Özgür Duran'ın ölümüne neden olup tutuklandı. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"ALAKASIZ OLAYLAR KADİR ŞEKER'E BAĞLANIYOR" Olay tarihinden itibaren alakasız olayların Kadir Şeker dosyasına bağlanmaya çalışıldığını belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, şöyle konuştu:

Önce Kadir Şeker sendromu sonra Kadir Şeker adına yazılan şarkı sonra bir kitap sonra da defalarca ülkenin her bir tarafında olan alakasız olaylara Kadir'i bağlama çabası. En sonunda da birkaç televizyon dizisinde Kadir Şeker canlandırması veya göndermesi yapılarak Kadir'i kahramanlaştırmaya çalışan bir kitleye doğru yol alıyor.

Her olayın bizim davamıza bağlanmasından bıktık artık. Sonuç olarak yitip giden bir can var. Bizim davamız hala yargılama aşamasında bitmiş hiçbir şey yok.