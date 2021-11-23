Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Türkiye, Müge Anlı'da işlenen Müslüme Yagal olayına kilitlendi! Soruşturma derinleştirildi... O kare ortaya çıktı . Müslüme nasıl öldü?

Son dakika: Türkiye, Müge Anlı'da işlenen Müslüme Yagal olayına kilitlendi! Soruşturma derinleştirildi... O kare ortaya çıktı . Müslüme nasıl öldü?

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle sarsıldı. Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Günlerdir konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma derinleştirilirken, Müslüme'nin, tutuklanan dedesi Hasan Yağal ile fotoğrafı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:52
Son dakika: Türkiye, Müge Anlı’da tanıdığı Müslüme Yagal’a ağladı! Tutuklanan dedenin Müslüme ile fotoğrafı çıktı... Müslüme nasıl öldü?

SON DAKİKA: TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DA TANIDIĞI MÜSLÜME YAGAL'A AĞLADI! TUTUKLANAN DEDENİN MÜSLÜME İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI... MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ?

Son dakika: Türkiye, Müge Anlı’da tanıdığı Müslüme Yagal’a ağladı! Tutuklanan dedenin Müslüme ile fotoğrafı çıktı... Müslüme nasıl öldü?

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Son dakika: Türkiye, Müge Anlı’da tanıdığı Müslüme Yagal’a ağladı! Tutuklanan dedenin Müslüme ile fotoğrafı çıktı... Müslüme nasıl öldü?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

Son dakika: Türkiye, Müge Anlı’da tanıdığı Müslüme Yagal’a ağladı! Tutuklanan dedenin Müslüme ile fotoğrafı çıktı... Müslüme nasıl öldü?

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

Son dakika: Türkiye, Müge Anlı’da tanıdığı Müslüme Yagal’a ağladı! Tutuklanan dedenin Müslüme ile fotoğrafı çıktı... Müslüme nasıl öldü?

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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