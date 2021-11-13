Son dakika | Türkiye samuray vahşetini konuşuyor! Başak Cengiz’in nişanlısı Can Göktuğ Boz’un annesine sitem etti!

Son dakika: Türkiye samuray vahşetini konuşuyor. Mimar Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, katil Can Göktuğ Boz'un avukat annesine sitem etti. İşte genç adamın yürek yakan sözleri

Son dakika: Can Göktuğ Boz isimli cani, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletti. Kısa sürede yakalanan Can Göktuğ Boz tutuklandı. Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'DELİ OLDUĞUNA İNANMAMIZI BEKLEYEMEZSİNİZ'



Mızrak, Boz'un yakalandıktan sonra yüzünü gizlerken gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.





SON DAKİKA: BAŞAK CENGİZ'İN NİŞANLISI: 'ANNESİ YARGILANSIN'



Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, "Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için" yazdı.