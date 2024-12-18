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SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!
SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!
SON DAKİKA… Suriye'de 2010 yılından beri devam eden iç savaş sona erdi. 54 yıllık Esad iktidarı devrilirken, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınır kapılarına akın etti. Yıllardır sığınmacıları misafir eden Türkiye ise Suriye'nin yeniden inşası için harekete geçti. İşte başlatılacak Suriye seferberliğinin detayları
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:11