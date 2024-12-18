Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

SON DAKİKATürkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

SON DAKİKASuriye'de 2010 yılından beri devam eden iç savaş sona erdi. 54 yıllık Esad iktidarı devrilirken, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınır kapılarına akın etti. Yıllardır sığınmacıları misafir eden Türkiye ise Suriye'nin yeniden inşası için harekete geçti. İşte başlatılacak Suriye seferberliğinin detayları

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:11
SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

Suriye'de rejimin düşmesinden sonra başlayan yeni dönem için Türkiye seferber oldu. Siyasetten ekonomiye kadar Suriye'ye destek ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için tüm kurumlar hazırlık yapıyor.

SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok alanda kapsamlı çalışmalar başladı:

SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

TEK TEK ÇIKARTILIYOR: Suriye'deki yeni dönem için Türkiye'nin atacağı adımlar hem siyasi hem de ekonomik açıdan tüm bakanlıklar tarafından masaya yatırılıyor. Suriye'de hangi kurumun ne yapabileceği, nasıl destek verebileceğine bakılıyor. Örneğin AFAD'ın Suriye'ye gitmesi gibi kurumlar gerektiğinde devreye girip destek verecek.

SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

İŞADAMLARI VE STK'LAR: Suriyeli işadamları ve Suriyeli STK'larla toplantılar başladı. Onların beklentileriyle iki ülke arasında ticaretin artması için neler yapılabileceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA… Türkiye’den Suriye seferberliği! Ülkesine dönen sığınmacılar için özel çalışma: 14 senelik yıkım yeniden inşa edilecek!

MİLLETVEKİLLERİ VE BAKANLAR GİDECEK: Önümüzdeki günlerde milletvekili heyetleri ve bakanların Suriye'ye gitmesi planlanıyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması, sistemin oturması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriye'yi ziyaret edebileceği belirtiliyor.

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