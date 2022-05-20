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Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm
Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm
Son dakiak haberi: Türkücü Alişan arkadaşı olan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek açtığı 2 milyon TL'lik tazminat davasına eşi Buse Varol ile katıldı. Buse Varol eşi Alişan için mahkemede tanıklık yaptı. İştes dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:24