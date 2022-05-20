Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakiak haberi: Türkücü Alişan arkadaşı olan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek açtığı 2 milyon TL'lik tazminat davasına eşi Buse Varol ile katıldı. Buse Varol eşi Alişan için mahkemede tanıklık yaptı. İştes dakika haberinin ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:24
Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

SON DAKİKA: TÜRKÜCÜ ALİŞAN YAĞ ALDIRDI, DÜNYASI BAŞINA YIKILDI! SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI: ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Türkücü Alişan, arkadaşı olan doktor Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürmüştü.

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Alişan, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'yı savcılığa şikayet edip tüketici mahkemesinde tazminat davası açmıştı.

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

"SPOR YAPMANA GEREK YOK"

Dava dilekçesinde vücudunda kalıcı izler kaldığını belirten Alişan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı; Alişan'ı arkadaşı olan doktor Ufuk A. "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım.

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun" diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı.

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.

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