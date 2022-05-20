Son dakika: Türkücü Alişan yağ aldırdı, dünyası başına yıkıldı! Soluğu mahkemede aldı: Ölümden döndüm

Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun" diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı.