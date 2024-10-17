SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.