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SON DAKİKA: Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Son dakika: Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:53
SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek.

SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

SON DAKİKA: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı! Meteoroloji’den açıklama geldi!

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek...

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