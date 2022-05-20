Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika haberi: Avukat Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, Ocak ayından kendi mekanında cinayete kurban gitmişti! Eşi Ece Erken, canlı yayına çarpıcı açıklamalar yaptı: Eşimin bir hatası varsa bileyim... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:09
Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

SON DAKİKA: ÜNLÜ SUNUCU ECE ERKEN AÇIKLADI: EŞİMİN HATASI VARSA BİLEMEYİM! KARA PARA MI AKLADI?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

'O ABİ KİM ?'

Ünlü sunucu Ece Erken, instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. İddanamedeki ayrıntıları büyük tepki gösterdi: "Şafak özür dileyecek diyor ya abi kim? Şafak'a kim özür diletecekti?"

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Ünlü sunucu Ece Erken bir canlı yayına katıldı.

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Yeni açıklamalar yaptı.

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