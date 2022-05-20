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Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?
Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?
Son dakika haberi: Avukat Şafak Mahmuzyazıcıoğlu, Ocak ayından kendi mekanında cinayete kurban gitmişti! Eşi Ece Erken, canlı yayına çarpıcı açıklamalar yaptı: Eşimin bir hatası varsa bileyim... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:09