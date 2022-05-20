Son dakika: Ünlü sunucu Ece Erken açıkladı: Eşimin hatası varsa bilemeyim! Kara para mı akladı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.