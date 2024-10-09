SON DAKİKA! Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar
Son dakika haberi... Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürerken AHaber Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne ulaştı. Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yurttan çıkış anında, giriş-çıkış kartını okuttuğu ve yanında valiz/çanta olmadığı görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:28