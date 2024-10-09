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SON DAKİKA! Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

Son dakika haberi... Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürerken AHaber Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne ulaştı. Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yurttan çıkış anında, giriş-çıkış kartını okuttuğu ve yanında valiz/çanta olmadığı görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:28
SON DAKİKA! Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

Son dakika haberi! Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı.

SON DAKİKA! Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

SON DAKİKA! Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

Sahile yakın Bardakçı Mahallesi ile İskele sahil bandındaki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arama kurtarma köpekleri ve termal kameralardan da yararlanarak kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA! Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

A HABER SON ROJİN KABAİŞ'İN SON GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTI

Rojin'in yurttan ayrılma anları görüntüde yer alırken, giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görülüyor. Rojin'in elinde telefon yer alırken, ayağında ise sarı terlikleri bulunuyor. Ayrıca, Rojin'in yanında da valiz/çanta bulunmuyor.

Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı

SON DAKİKA! Van’da kaybolan Rojin Kabaiş’in son anları ortaya çıktı: İlk kez AHaber ulaştı! Dikkat çeken detaylar

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

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