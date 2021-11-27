Son Dakika Van'da korkutan deprem! Ağrı, Şırnak, Hakkari'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van Tuşba'da 3.7 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Ağrı, Şırnak, Hakkari illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van ili Tuşba ilçesinde 22:20'de 3.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkemizde Ağrı, Şırnak ve Hakkari illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Van Tuşba'da meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;