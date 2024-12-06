Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yargıtay'dan şok karar! Melek'in çilesi bitmiyor: 'Ekmek' detayına yargılama talebi

SON DAKİKA: Yargıtay'dan şok karar! Melek'in çilesi bitmiyor: 'Ekmek' detayına yargılama talebi

Son dakika haberleri: Antalya'da 3 yıl önce kendisini kelepçeleyip, şiddet uygulayan ve soğuk suyla işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından tutuklanan ve 108 gün sonra cezaevinden tahliye olan genç kadın, iki kız çocuğuna bakabilmek için servis şoförlüğüne başlamıştı. Dosyayı inceleyen Daire, kararında Ramazan İpek'in, eşini elleri kelepçeli bir şekilde bırakarak işe gitmiş olmasına rağmen eve gelirken ekmek almış olduğunu, bu durumun o an için Melek İpek'e bir şey yapacağı ihtimalinin belli olmadığını kaydetti. Yargıtay, İpek'le ilgili 'ceza verilmesine yer yok' kararını bozarak 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezayla yargılanması gerektiğine hükmetti.