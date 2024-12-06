Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yargıtay'dan şok karar! Melek'in çilesi bitmiyor: 'Ekmek' detayına yargılama talebi

SON DAKİKA: Yargıtay'dan şok karar! Melek'in çilesi bitmiyor: 'Ekmek' detayına yargılama talebi

Son dakika haberleri: Antalya'da 3 yıl önce kendisini kelepçeleyip, şiddet uygulayan ve soğuk suyla işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından tutuklanan ve 108 gün sonra cezaevinden tahliye olan genç kadın, iki kız çocuğuna bakabilmek için servis şoförlüğüne başlamıştı. Dosyayı inceleyen Daire, kararında Ramazan İpek'in, eşini elleri kelepçeli bir şekilde bırakarak işe gitmiş olmasına rağmen eve gelirken ekmek almış olduğunu, bu durumun o an için Melek İpek'e bir şey yapacağı ihtimalinin belli olmadığını kaydetti. Yargıtay, İpek'le ilgili 'ceza verilmesine yer yok' kararını bozarak 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezayla yargılanması gerektiğine hükmetti.

UMAY SENA SÜMER
Giriş Tarihi: 06.12.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 06:14
SON DAKİKA: Yargıtay’dan şok karar! Melek’in çilesi bitmiyor: ’Ekmek’ detayına yargılama talebi

Türkiye'nin gündemine oturan olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelmişti. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek, 2 çocuk annesi eşi Melek İpek'e (34) yıllarca şiddet uyguladı.

SON DAKİKA: Yargıtay’dan şok karar! Melek’in çilesi bitmiyor: ’Ekmek’ detayına yargılama talebi

8 Ocak 2021'de yine eşi Melek İpek'e kelepçe takarak çıplak bir şekilde saatlerce dövdü. Melek İpek dayaktan ve işkenceden gözleri morarmış, elleri kelepçeli bir şekilde beklerken eşi Ramazan İpek kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söyleyerek sabaha karşı evden çıktı.

SON DAKİKA: Yargıtay’dan şok karar! Melek’in çilesi bitmiyor: ’Ekmek’ detayına yargılama talebi

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek eve girerken, kızlarıyla birlikte korkuya kapılan Melek İpek elleri kelepçeli olmasına rağmen evdeki av tüfeğini eline aldı.

SON DAKİKA: Yargıtay’dan şok karar! Melek’in çilesi bitmiyor: ’Ekmek’ detayına yargılama talebi

Aralarında çıkan arbede sırasında Melek İpek eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurdu. Tek el ateşle vurulan Ramazan İpek kanlar içinde yere yığılırken, Melek İpek 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

SON DAKİKA: Yargıtay’dan şok karar! Melek’in çilesi bitmiyor: ’Ekmek’ detayına yargılama talebi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in öldüğünü belirledi. Dayak ve işkenceden dolayı gözleri morarmış ve kapanmış halde olan Melek İpek gözaltına alındı.

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