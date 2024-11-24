Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Son dakika yarın okul var mı? Tüm ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 ili sarı kodla, 20 ili ise turuncu kodla uyardı. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Sıcaklıkların yarından itibaren 5 derece daha düşmesi bekleniyor. O illerde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Peki, 25 Kasım yarın okullar tatil mi, Sivas'ta okul var mı yok mu, kaç gün?