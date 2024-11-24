Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Son dakika yarın okul var mı? Tüm ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 ili sarı kodla, 20 ili ise turuncu kodla uyardı. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Sıcaklıkların yarından itibaren 5 derece daha düşmesi bekleniyor. O illerde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Peki, 25 Kasım yarın okullar tatil mi, Sivas'ta okul var mı yok mu, kaç gün?

Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:59
SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle birçok il beyaza büründü. Meteorolojinin hava tahmin raporunda uyarı verilen illerden biri olan Sivas için öğrencilerin araştırması başladı. Peki, 25 Kasım 2024 yarın okullar tatil mi? İşte, Kayseri son dakika haberleri ve okulların durumu...

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta 24 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı beklenildiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Olumsuz hava şartlarının hâkim olduğu kentte okulların tatil edilip edilmeyeceği için gözler Sivas Valiliğine çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji, fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 30 ili "sarı" 20 ili de "turuncu" kodla uyardı.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA: Yarın Sivas’ta okul var mı? 25 Kasım Pazartesi yarın Sivas’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu?
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