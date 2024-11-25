Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda fenomen gözaltına alındı. Ev hapsi alan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Erbil ile Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de açıklandı.