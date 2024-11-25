Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SON DAKİKA! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda fenomen gözaltına alındı. Ev hapsi alan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Erbil ile Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de açıklandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:21
SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik düğmeye bastı.

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde düzenlene operasyonlarda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Soruşturma kapsamında milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda fenomen de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç ev hapsi aldı.

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturması günden güne genişletilirken yeni bir operasyon daha yapıldı. Geçtiğimiz gün aralarında MasterChef ve Survivor isimli yarışmalardan tanınan Yasin Obuz ve 6 fenomen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SON DAKİKA! Yasa dışı bahis suçundan 3 yıl hapisleri isteniyordu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Hazırlanan iddianamede Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı tutuklu sosyal medya fenomenlerinin 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA