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Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol'u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de ir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra canına kıydığı belirledi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi. Bektaş ile Varol'un birlikte görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:14
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:44