Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol'u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol'u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de ir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Yavuz Selim Bektaş adlı saldırganın, eski kız arkadaşı Beril Varol ile birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra canına kıydığı belirledi. Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi. Bektaş ile Varol'un birlikte görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:44
Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: YAVUZ SELİM BEKTAŞ, BERİL VAROL'U ÖLDÜRÜP CANINA KIYDI! SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, Fulya Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerinin geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi.

Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Çilingir eşliğinde daireye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ömer Akın (29)'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.

Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yavuz Selim Bektaş'ın cebinde intihar notu olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Şişli Kaymakamlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün saat 07.00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu 'Kasten öldürme ve intihar' olayı meydana gelmiştir.

SON DAKİKA SON DAKİKA