Son dakika: Yavuz Selim Bektaş, Beril Varol’u öldürüp canına kıydı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Çilingir eşliğinde daireye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk inceleme sonucu Yavuz Selim Bektaş (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Beril Varol (28) ile birlikte yaşadığı Ömer Akın (29)'ı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.