SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

DÜN NELER YAŞANDI?

Kaya bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan Doktor Rıza Keykubat, "20 yıla yakındır doktorluk yapıyorum. Bir çok hastanede çalıştım. Hiçbir soruşturma geçirmedim. 2023 Ocak ayından itibaren Esenyurt'ta muayenehane çalışmaktayım. Olaylara dahilim olmadığı halde karşınızda olmaktan dolay kahrolmaktayım. Hiç görmediğim bir bebeğim ölümünden sorumlu tutuluyorum. Örgütün içinde olduğum iddia edildi. Lütfen beni dinleyin. Delillere bakın. Soruşturma aşamasında defalarca anlattık. Kaya bebekle ilgili hiçbir dahlim yok. Örgütten kimseyi tanımıyorum. Haksız yere tutukluyum. Ben hiçbir zaman Güney Hastanesinde çalışmadım. Diplomam o hastanede kayıtlı değil. Kaya bebeği hiç görmedim. Bu bebekle ilgili hiç bir görevde bulunmadım" dedi.