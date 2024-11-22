Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek.

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:24
SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

Yenidoğan Çetesi'nin duruşması 4. Gününde de devam etti. Tutuklu sanıkların bir çoğu savunma yaparken, örgütün lideri Fırat Sarı ve Yöneticisi İlker Gönen henüz savunma yapmadı.

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

Yenidoğan çetesi davasında 5'inci gününde TBMM İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek. Komisyon Başkanı Ak Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve komisyon üyeleri Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım duruşmayı salonda takip edicek.

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

DÜN NELER YAŞANDI?
Kaya bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan Doktor Rıza Keykubat, "20 yıla yakındır doktorluk yapıyorum. Bir çok hastanede çalıştım. Hiçbir soruşturma geçirmedim. 2023 Ocak ayından itibaren Esenyurt'ta muayenehane çalışmaktayım. Olaylara dahilim olmadığı halde karşınızda olmaktan dolay kahrolmaktayım. Hiç görmediğim bir bebeğim ölümünden sorumlu tutuluyorum. Örgütün içinde olduğum iddia edildi. Lütfen beni dinleyin. Delillere bakın. Soruşturma aşamasında defalarca anlattık. Kaya bebekle ilgili hiçbir dahlim yok. Örgütten kimseyi tanımıyorum. Haksız yere tutukluyum. Ben hiçbir zaman Güney Hastanesinde çalışmadım. Diplomam o hastanede kayıtlı değil. Kaya bebeği hiç görmedim. Bu bebekle ilgili hiç bir görevde bulunmadım" dedi.

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

"BEBEK ÖLECEK DİYE DOKTOR ARAMAYA BAŞLADILAR"
Doktor Rıza Keykubat Kaya bebek doğduğunda hastanede yoğun bakımda doktor olmadığını, kaşesini kullanabilmek için bir doktor aradıklarını ifade etti. Doktor Rıza Keykubat, "Kaya bebek 13 Kasım'da doğdu. 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece öldü. Eşim henüz bu tarihte o hastanede çalışmaya başlamadı. Ben suçsuzluğumu ispat ederim. Ayın 13'ünde doğan bebeğin vefat edeceğini düşündükleri için hastaneye doktor aradıklarına dair konuşmalar vardı" diye konuştu.

SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...

SANIK DAMLA ATAK: HASTANE SAHİBİ KAMERALARI ÇIKARTTI!
Kaya bebeğin ölümüne ilişkin savunması alınan sanık hemşire Damla Atak, "Hastane sahibi Ali Dirik'in yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı. Bebeğin ölümünden önce mi sonra mı tam hatırlamıyorum" dedi.

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