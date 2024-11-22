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SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...
SON DAKİKA | Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! TBMM heyeti de takip edecek: Davada kan donduran detaylar...
İstanbul'da liderliğini Doktor Fırat Sarı'nın yaptığı suç örgütü, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek, SGK'dan haksız kazanç elde edip 10 bebeğin ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olmuştu. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, 22'si tutuklu toplam 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bugün duruşmayı takip edecek.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:24