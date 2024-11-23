SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi davasında kritik gün! Örgüt lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıkıyor

"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hasta yönlendirmesi yaptığım için maddi kazanç elde ettiğim doğrudur. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinde olan bir bebeğin tüm kurallar uygulandığında hastaneye gitmesi beş saati bulur. Tıp merkezleri bu sürenin uzamaması için ya civardaki doktorları ararlar ya da benim gibi aracıları. Böylelikle sevk süresi 5 saatten 30 dakikaya iniyor. Bunun hasta menfaati açısından uygunluğunu takdirinize bırakıyorum"