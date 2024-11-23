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SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi davasında kritik gün! Örgüt lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıkıyor
SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi davasında kritik gün! Örgüt lideri Fırat Sarı hakim karşısına çıkıyor
Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' davası 5. gününü geride bıraktı. Onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan, elebaşlığını Fırat Sarı'nın yaptığı 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın da ifade vereceği yargılamada, Gıyasettin Mert Özdemir dikkat çeken bir itirafta bulundu. Özdemir, Fırat Sarı'ya hasta yönlendirerek para aldığını kabul etti. 47 sanığın yargılandığı davada bugün 6. celse yapılacak. 'Yenidoğan Çetesi' lideri doktor Fırat Sarı, bugün mahkeme heyetinin karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:26