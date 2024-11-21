Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

Son dakika: Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada 4. duruşma başladı. Sanık kürsüsüne medikal muhasebeci Funda Özen çıktı. Özen, "Dolandırıcılıkla suçlanıyorum ama hiçbir para hareketim yok. Örgüt varsa da bilmiyorum. Sadece 6 kişiyi tanıyorum. Onlarla da aynı hastanede çalıştığım için biliyorum. Benim tıbbi bir raporu değiştirmek gibi bir durumum olamaz, basamaklarla bir ilgim yok. Ben faturalandırmayı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, seçimi kazanmak için Yenidoğan sanığını kullandığı ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, ifadesinde bakın neler anlattı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
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Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:37
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

Son dakika: İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

4. duruşmada, Fırat Sarı ve İlker Gönenin de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 14 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 4. duruşmaya saat 10.30'da tutuklu sanık muhasebeci Funda Özen'in savunmasının alınmasıyla başladı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

TUTUKLU FUNDA ÖZEN: ÖRGÜT VARSA DA BİLMİYORUM
Yenidoğan yoğun bakımının faturalandırmasını yaptığını belirten Özen, "Dolandırıcılıkla suçlanıyorum ama hiçbir para hareketim yok. Örgüt varsa da bilmiyorum. Sadece 6 kişiyi tanıyorum. Onlarla da aynı hastanede çalıştığım için biliyorum.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

Benim tıbbi bir raporu değiştirmek gibi bir durumum olamaz, basamaklarla bir ilgim yok. Ben faturalandırmayı yapıyorum.
Ben hasta sevki prosedürünün nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hekimler günlük olarak ilaçlarını isterler, eczacı birimi onaylandıktan sonra sisteme otomatik olarak düşer. Yenidoğan yoğun bakımdaki epikrizler sadece Fırat Sarı'nındı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

Funda Özen'in avukatı ise müvekkilinin gelen raporları sisteme yüklediği için sorumlu tutulduğunu belirtti.

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