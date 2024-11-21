Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ortaya çıktı: CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seçimi kazanmak için o sanığı kullanmış!

Son dakika: Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı davada 4. duruşma başladı. Sanık kürsüsüne medikal muhasebeci Funda Özen çıktı. Özen, "Dolandırıcılıkla suçlanıyorum ama hiçbir para hareketim yok. Örgüt varsa da bilmiyorum. Sadece 6 kişiyi tanıyorum. Onlarla da aynı hastanede çalıştığım için biliyorum. Benim tıbbi bir raporu değiştirmek gibi bir durumum olamaz, basamaklarla bir ilgim yok. Ben faturalandırmayı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, seçimi kazanmak için Yenidoğan sanığını kullandığı ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, ifadesinde bakın neler anlattı.