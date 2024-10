SAĞLAM BEBEK İÇİN 'NEFES ALAMIYOR' DEMİŞLER

Şu an 5 yaşında olan Umut'un annesi Selda Aydın, yaşadıklarını ve iddialarını SABAH'a tek tek anlattı. Doğumdan sonra ne çocuğunu bağrına basabildiğini ne de doyasıya sevebildiğini söyleyen Aydın, o günü şöyle anlattı: "Özel Reyap Hastanesi'nde çocuğumu sezaryen ile dünyaya getirdim. Bebeğimin kilosuna baktılar, her şeyini kontrol ettiler, her şey normaldi. Ancak bu arada bebeğime hangi doktorun baktığını göremedim.