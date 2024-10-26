Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin can yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın hastanede usulsüzlükler sonucu ölen Kaya bebeğin ölümünün ardından hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'i arayarak yalan ifade vermeye zorladığı ve "Eğer Sağlık Bakanlığı'ndan seni ararlarsa doktor Oktay bey müdahale etti diye söyleyeceksin" dediği öğrenildi. Öte yandan savcılık iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.