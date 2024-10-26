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Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin can yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın hastanede usulsüzlükler sonucu ölen Kaya bebeğin ölümünün ardından hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'i arayarak yalan ifade vermeye zorladığı ve "Eğer Sağlık Bakanlığı'ndan seni ararlarsa doktor Oktay bey müdahale etti diye söyleyeceksin" dediği öğrenildi. Öte yandan savcılık iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:41
Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

Son dakika haberleri: Yenidoğan çetesine ilişkin 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme onayını beklerken iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

İddianamede şüpheli olarak yer alan Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın yine şüpheli hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ile diyalogları kan dondurdu.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

İLAÇLARI HASTANEDEN USULSÜZ ÇIKARMIŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli Atak'ın tedavileri devam eden bebeklerin basamaklarında usulsüzlük yaparak 3. basamak gösterdiği, currosurf ilaçların düşümünü yaptıktan sonra hastane dışına çıkardığı ve bu ilaçların Medisens şirketi merkezinde toplanmasına olanak sağladığı tespit edildi.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

Ayrıca Atak'ın usulsüz epikriz yazıp, yetkisi olmadığı halde basamaklandırma yaptığı da ortaya çıktı.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi! Göz göre göre ölüme itmişler: Bebeklerin canını böyle hiçe saydılar

"BAŞIM AĞRIYOR SAKIN BENİ ARAMA"

Dosyada yer alan hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Batuhan Çetin ise savcılıkta alınan ifadesinde: "Hemşire yardımcısı olarak görevim hasta ve küvöz temizliği.

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