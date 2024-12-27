SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında, son duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen Esenler Güney Hastanesi'nin Mesul Müdürü Ali Dirik, polis ekipleri tarafından Fatih'te yakalandı.