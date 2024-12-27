Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

Son dakika haberi: 'Yenidoğan Çetesi' davasında hakkında tutuklama kararı bulunan Esenler Güney Hastanesinin firari Mesul Müdürü Ali Dirik, Fatih'te yakalandı. Dirik, Büyükçekmece adliyesine götürüldü. İşte operasyonun detayları...

HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 27.12.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:36
SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında, son duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen Esenler Güney Hastanesi'nin Mesul Müdürü Ali Dirik, polis ekipleri tarafından Fatih'te yakalandı.

SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

Gözaltına alınan Dirik, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan Ali Dirik, 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuksuz sanık sıfatıyla yaptığı savunmasında, "Güney Hastanesinde çalışıyorum. Medisense şirketini daha önce hiç duymadım.

SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

Fırat Sarı'yı da tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Fırat Sarı'ya bir doktor aracılığıyla ulaşıldı. Danışmanlık adından hizmet alındı. Baktım ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım. Hemşirelere 'Bu ilaçları uyguladınız mı' dedim. 'Hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. Fırat Sarı'yı aradım, 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim.

SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım, eksiklik vardı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana 'Savcı tanıdığım var' dedi.

SON DAKİKA: Yenidoğan çetesi operasyonunda flaş gelişme: Firari Ali Dirik yakalandı!

Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti. Damla Atak'ı sorumlu yaptım.

SON DAKİKA SON DAKİKA