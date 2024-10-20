SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

SON DAKİKA... Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Öyle ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon görüşmeleri de yer aldı. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, çete lideri Fırat Sarı'nın diğer çalışanlardan bebekler hakkında bilgi aldığı ve bebeklerin göz göre göre öldürülüp ailelerine haber verilmediği ortaya çıktı. Ulaşılan o mesajlar vicdanları sızlattı: Ben gelene kadar haber vermeyin, beklesin öyle!