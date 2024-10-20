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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

SON DAKİKA... Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Öyle ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon görüşmeleri de yer aldı. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, çete lideri Fırat Sarı'nın diğer çalışanlardan bebekler hakkında bilgi aldığı ve bebeklerin göz göre göre öldürülüp ailelerine haber verilmediği ortaya çıktı. Ulaşılan o mesajlar vicdanları sızlattı: Ben gelene kadar haber vermeyin, beklesin öyle!

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:47
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

Türkiye'nin gündemi, evlatlarımızın canıyla oynayan Yenidoğan Çetesi'ydi. Yürütülen soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç sağlayan çete çökertildi. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar çetenin kan donduran yüzünü gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

BİN 399 SAYFALIK İDDİANAME HAZIR!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. Bu eylemlere ilişkin, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de iddianameye girdi.

İşte iddianamede yer alan o telefon görüşmeleri:

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

İddianamede, bir hastaneye yapılan denetimin ardından bir şüpheli ve hastane çalışanının konuşması şu şekilde yer aldı:

A.K: Denetim geldi mi sana da diyecektim.

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Geldi. Bu çocuk entübe gözüküyor sistemde.

A.K: Benim burada üç koli dosya vardı, iyi ki onları fark etmediler.

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Bu normal değil. Ben on beş yıldır çalışıyorum. Hayatımda böyle bir denetime girmedim. Cezalık bir şey değil. Ceza kesmek istediğinde gelir iki tane şeye bakar cezasını keser, parasını alır, çıkar gider.

A.K: Doğukan sence sadece Fırat Hoca'nın işletmelerine mi yapıldı?

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Sanmıyorum. Fırat Hoca bu kadar önemli bir insan değil. İstanbul'da bu kadar koordineli bir iş yapmazlar."

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

Bebek bir hastanın durumuyla ilgili örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in konuşmalarıysa iddianamede şu şekilde yer buldu:

"Şüpheli İlker Gönen: Şimdi Serenay beni aradı. Sabah beş buçukta diyalize giren var ya, o ölecek ben diyalizi yandan takmak zorunda kaldım. İlk çalıştı sonra çalışmayı durdurdu.

Şüpheli Fırat Sarı: Durdu ha.

Şüpheli İlker Gönen: Ölecek zaten çocuk. Beş buçukta damar yolu gitmiş, Serenay damar yolu için gelmiş. Satılmış niye geliyorsun diye kızmış."

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi üyelerinin telefon konuşmaları iddianamede: Bebeğin dudakları mosmor!

İddianamede, hayatını kaybeden bir bebekle ilgili Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. İlker Gönen'in konuşmaları da yer aldı. Konuşmalar şöyle:

"Şüpheli Çağla Durmuş: Hocam Karakoç ex. Şu anda şey, kalp tepe atılması seksen, satürasyonu otuz ama o seksen de adrenalinle yani.

Şüpheli İlker Gönen: Adrenalinle, tamam yapacak bir şey yok.

Şüpheli Çağla Durmuş: Aynen öyle ölüm morlukları falan da oluştu.

Şüpheli İlker Gönen: Tamam.

Şüpheli Çağla Durmuş: Aileye de kötüleşti diye haber verdik şimdi şu adrenalin etkisi geçene kadar kapattım kuvözün entübe... Makinada birazdan ex kabul ederiz yani.

Şüpheli İlker Gönen: Hahaha, neyse bir şey diyecektim de...

Şüpheli İlker Gönen: Aspirasyondan mı öldü yani?

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