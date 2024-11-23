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SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi'nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı'dan para aldığını böyle itiraf etti
SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi'nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı'dan para aldığını böyle itiraf etti
Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' davası 5. gününü geride bıraktı. Onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan, elebaşlığını Fırat Sarı'nın yaptığı 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın da ifade vereceği yargılamada, Gıyasettin Mert Özdemir dikkat çeken bir itirafta bulundu. Özdemir, Fırat Sarı'ya hasta yönlendirerek para aldığını kabul etti.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 07:50