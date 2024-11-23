Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi'nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı'dan para aldığını böyle itiraf etti

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi'nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı'dan para aldığını böyle itiraf etti

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' davası 5. gününü geride bıraktı. Onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan, elebaşlığını Fırat Sarı'nın yaptığı 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın da ifade vereceği yargılamada, Gıyasettin Mert Özdemir dikkat çeken bir itirafta bulundu. Özdemir, Fırat Sarı'ya hasta yönlendirerek para aldığını kabul etti.

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Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 23.11.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 07:50
SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi’nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı’dan para aldığını böyle itiraf etti

İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" nin yargılanmasına başlandı. Sanıklar haklarındaki iddialara yönelik savunma yapıyor.

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi’nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı’dan para aldığını böyle itiraf etti

HASTA YÖNLENDİRMESİ İÇİN PARA ALDIM
Dün kürsüye gelen tutuklu sanıklardan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir "Hasta yönlendirmesi yaptığımdan dolayı maddi bir kazanç elde ettiğimi kabul ediyorum." dedi. Özdemir ayrıca Savcı Yavuz Engin'i hedef aldı.

İşte Özdemir'in mahkemeye verdiği o ifadeler...

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi’nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı’dan para aldığını böyle itiraf etti

"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Hasta yönlendirmesi yaptığım için maddi kazanç elde ettiğim doğrudur. Tıp merkezinde yoğun bakım ünitesinde olan bir bebeğin tüm kurallar uygulandığında hastaneye gitmesi beş saati bulur. Tıp merkezleri bu sürenin uzamaması için ya civardaki doktorları ararlar ya da benim gibi aracıları. Böylelikle sevk süresi 5 saatten 30 dakikaya iniyor. Bunun hasta menfaati açısından uygunluğunu takdirinize bırakıyorum"

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi’nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı’dan para aldığını böyle itiraf etti

"4-5 SAAT SÜREN İŞLEMİ 45 DAKİKADA YAPIYORUZ"
Gıyasettin Mert Özdemir, "Tıp Merkezindeki bebeğim hastane yoğun bakıma gitme süresi 4-5 saat sürmektedir. Bundan dolayı pratikteki kurallar uygulanmıyor. Bu kadar uzun süre uğraşmamak için ya 112 ile yada benim gibi aracılarla bunu hallederler. Kurallara uyarak 4-5 saatte sürecekken pratik uygulayarak 45 dakika hallediyoruz. Bu hasta menfaatine" diye konuştu.

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi’nde çözülmeler başladı! Fırat Sarı’dan para aldığını böyle itiraf etti

Gıyasettin Mert Özdemir, "İstanbul dışı 112 nakillerinde tüm sevkler 112 bilgisi dahilinde gerçekleşir. İstanbul'a gelene kadar tüm hastanelerdeki taramalar yapılır. Yer bulunamayınca beni ararlar. Bu taramalar 1-2 saat değil günler sürüyor. İstanbul 112'nin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması gerekirdi" şeklinde konuştu.

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