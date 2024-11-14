SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Son dakika haberleri: İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalardan birinde hemşirenin doktora WhatsApp üzerinden attığı "Hoca, Özel bebeğe az uyuşturucu koklattım, deli gibi ağlıyordu. 80 soluyordu şimdi 40. Kesim nefesini haberiniz olsun." şeklindeki mesajı, çetenin soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.