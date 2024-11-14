Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Son dakika haberleri: İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalardan birinde hemşirenin doktora WhatsApp üzerinden attığı "Hoca, Özel bebeğe az uyuşturucu koklattım, deli gibi ağlıyordu. 80 soluyordu şimdi 40. Kesim nefesini haberiniz olsun." şeklindeki mesajı, çetenin soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:15
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Son dakika haberleri: İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

İLK DURUŞMA 18 KASIM'DA

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

YENİ KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Çete üyelerinin WhatsApp üzerinden yaptığı insanlık dışı konuşmalar ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesinin insanlık dışı konuşmaları ortaya çıktı: Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

"BEBEĞE UYUŞTURUCU KOKLATTIM"

Konuşmalardan birinde hemşire, WhatsApp üzerinden doktora "Hocam, Özel bebeğe az uyuşturucu koklattım, deli gibi ağlıyordu. 80 soluyordu şimdi 40. Kesim nefesini haberiniz olsun." şeklinde mesaj attı.

SON DAKİKA SON DAKİKA