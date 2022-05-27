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Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme
Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme
Son dakika haberi: Edirne'de, birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) yargılanmalarına başlandı. 50 bin lira cezayla yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldıktan sonra ülkelerine dönen 2 sanık, duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevabın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Aheni Aohna ise, "Edirne'ye gelme amacımız erkek arkadaşımla gezmek ve güzel zaman geçirmekti, başka bir amacımız yoktu. Navigasyonun yanlış götürmesi sebebiyle sınır hattına girdik, askerler bizi durdurana kadar herhangi bir işaret ve tabela görmedik. Hava zaten çok karanlıktı, suç işleme amacımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:23