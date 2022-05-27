Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika haberi: Edirne'de, birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) yargılanmalarına başlandı. 50 bin lira cezayla yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldıktan sonra ülkelerine dönen 2 sanık, duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevabın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Aheni Aohna ise, "Edirne'ye gelme amacımız erkek arkadaşımla gezmek ve güzel zaman geçirmekti, başka bir amacımız yoktu. Navigasyonun yanlış götürmesi sebebiyle sınır hattına girdik, askerler bizi durdurana kadar herhangi bir işaret ve tabela görmedik. Hava zaten çok karanlıktı, suç işleme amacımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:23
Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

SON DAKİKA: YUNAN POLİS VE KIZ ARKADAŞI YASAK BÖLGEDE BASILMIŞTI: GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİK! FLAŞ GELİŞME

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp Edirne'ye geldi.

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Alışveriş yapan çift, aynı akşam özel araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Yunan polis ve kız arkadaşı, sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyelerince gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Üzerlerindeki cep telefonlarıyla dijital materyaller İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

Son dakika: Polis ve kız arkadaşı yasak bölgede basılmıştı: Güzel vakit geçirmek istedik! Flaş gelişme

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çiftin cep telefonları ve üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanmadı.

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