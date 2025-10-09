Trend Galeri Trend Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Gece yarısı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sarsıntının merkez üssü ve şiddeti belli olurken, son depremler listesi güncellendi. İşte az önce meydana gelen depremle ilgili ayrıntılar ve güncel son depremler listesi

Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:29
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi, meydana gelen her sarsıntının ardından yenileniyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, bu listeler üzerinden anlık bilgilere ulaşabiliyor. Gece saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından depremle ilgili ayrıntılar araştırılırken, merkez üssü ve büyüklüğüne dair veriler de netleşiyor. İşte son depreme dair güncel bilgiler:

SON DEPREMLER: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre en son merkez üssü Kütahya olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,9, derinliği ise 12,1 olarak ölçüldü.

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:02:54:05 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.0175 E
Derinlik:12.1 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz;

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ