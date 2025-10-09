Trend Galeri Trend Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Gece yarısı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sarsıntının merkez üssü ve şiddeti belli olurken, son depremler listesi güncellendi. İşte az önce meydana gelen depremle ilgili ayrıntılar ve güncel son depremler listesi