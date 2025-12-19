Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK ZAMMI İLE ARTIYOR! Evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2026'da yapılacak memur maaşı artışı ve asgari ücret zammı sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan desteklerde yeni yılda artış bekleniyor. Belirlenecek zam oranları doğrultusunda; SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları yeniden hesaplanacak.Peki, Ocak 2026 itibarıyla sosyal yardımlar ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ödemeleri

Giriş Tarihi: 19.12.2025 06:12
2026 Ocak memur zammı ve asgari ücrete ilişkin süreç devam ederken, enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte sosyal destek ödemelerinde yapılacak artışlar da merak konusu oldu. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte SED yardımı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı gibi ödemeler yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 Ocak zammı sosyal yardımlara nasıl yansıyacak, artışlar ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye yükseldi. Geçmiş ayların enflasyon oranları ise şöyle:

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31!

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 18,84'lük zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak.

2026 ASGARİ ÜCRET BEKLENİYOR!

28.933 TL RAKAMI GÜNDEMDE
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak kaydedildi. Bu oran esas alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde, mevcut ücretin yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ ARTAN DESTEKLER

Bu ödemeler, asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenir:

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam gelecek. İşte güncel ödeme tutarları: