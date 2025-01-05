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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:55
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 2 Ocak'ta sosyal medyada yayınlanan bir erkeğin başörtüsü taktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

İncelemeler sonucunda görüntülerdeki kişinin sosyal medya fenomeni Murat Övüç (57), olduğu tespit edildi.

Şüpheli Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" gerekçesiyle Beyoğlu'nda yakalanıp, gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

SUÇ KAYDI KABARIK

Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edilen Övüç'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

TÜRBAN TAKIP VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Övüç'ün söz konusu videosu sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı
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