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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:55