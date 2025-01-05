Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, ’dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı

SUÇ KAYDI KABARIK

Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edilen Övüç'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.