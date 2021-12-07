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Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

Bu sorular sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sorularla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözüyor. Her çubuğun rakamsal bir değeri olduğu bu testte soru işareti yerine hangi rakam gelecek? Bakalım siz birçok sorunun olduğu bu zeka testinde başarılı olabilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 07.12.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:48
Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı.

(CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

HANGİ ARAÇ KALDIRILIRSA TRAFİK AÇILIR?

Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?

Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 17, 19, 21)

Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?

Sosyal medyayı kasıp kavuran soru! Hangi rakam gelecek?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

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