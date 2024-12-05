Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

Yeni yılda memur maaşlarına gelecek zam ile birlikte pek çok kalemde de güncellemeye gidilecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal destek ödemelerinde yapılacak olan değişiklik memur maaşı ile birlikte belirlenecek. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı memur zammı ile yeni yeniden belirlenecek. Ocak 2025 ile birlikte altı ayda bir güncelleme alan memurların ödemeleri de artacak. Enflasyon farkının ve toplu sözleşme zammının etkilediği maaşlar için gözler açıklamalara çevrildi. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak yüzde kaç artacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı hesaplama

Giriş Tarihi: 05.12.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 06:32
SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

Ocak 2025 memur zammı ile pek çok sosyal yardım ödemesinde de yeni rakamlar gündeme gelecek. İhtiyaç sahiplerine ödenen sosyal destekler memur maaşları ile birlikte yükselecek. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ödemeleri gibi bir çok yardımda yeni rakamlar masaya geldi. Peki, 2025 Ocak zammı ile sosyal yardımlar ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

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