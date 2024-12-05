Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

Yeni yılda memur maaşlarına gelecek zam ile birlikte pek çok kalemde de güncellemeye gidilecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal destek ödemelerinde yapılacak olan değişiklik memur maaşı ile birlikte belirlenecek. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı memur zammı ile yeni yeniden belirlenecek. Ocak 2025 ile birlikte altı ayda bir güncelleme alan memurların ödemeleri de artacak. Enflasyon farkının ve toplu sözleşme zammının etkilediği maaşlar için gözler açıklamalara çevrildi. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak yüzde kaç artacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı hesaplama