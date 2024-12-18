SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

5 AYLIK VERİYE GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammıyla ilgili 5 aylık tablo da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57'lik zammı garantiledi.

Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,4'lük zam kesinleşti. Tablo aralık ayı enflasyonu ile beraber değişecek.