SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Yılda iki kez zamlanan memur maaşıyla birlikte sosyal desteklerde birçok kalemde artışa gidilecek. Bakıma muhtaç, engelli, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen birçok sosyal yardımda güncellenecek rakamlar memur maaşına yapılacak zam oranın kesinleşmesiyle belli olacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı artışa gidilecek ödemeler arasında yer alıyor. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı hesaplama