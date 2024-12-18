Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Yılda iki kez zamlanan memur maaşıyla birlikte sosyal desteklerde birçok kalemde artışa gidilecek. Bakıma muhtaç, engelli, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen birçok sosyal yardımda güncellenecek rakamlar memur maaşına yapılacak zam oranın kesinleşmesiyle belli olacak. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı artışa gidilecek ödemeler arasında yer alıyor. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı hesaplama

Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:52
SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Memur zammının ocak ayında önümüzdeki yıl için yeniden belirlenmesiyle birlikte sosyal desteklerde birçok kalemde artışa gidilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan ödemelerden SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı yeni yılda güncellenecek. Peki, Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

5 AYLIK VERİYE GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammıyla ilgili 5 aylık tablo da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57'lik zammı garantiledi.

Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,4'lük zam kesinleşti. Tablo aralık ayı enflasyonu ile beraber değişecek.

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL'den 43.617 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL'den 19.565 TL'ye yükselecek.

Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

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