Sovyet hekim Leonid Rogozov hangi ameliyatı kendine yapmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Sovyet hekim Leonid Rogozov hangi ameliyatı kendine yapmıştır? yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:08
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Sovyet hekim Leonid Rogozov hangi ameliyatı kendine yapmıştır?100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Sovyet hekim Leonid Rogozov hangi ameliyatı kendine yapmıştır?

CEVAP: D. Apandisit

