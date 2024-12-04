Spotify Wrapped çıktı mı, ne zaman bugün mü yayınlanacak? Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır?

Dünyaca ünlü müzik uygulaması Spotify Wrapped 2024 özetini kullanıcılar ile paylaşmaya hazırlanıyor. Spotify yıllık özeti ile yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve dinleme sürelerini öğrenebilme imkanı sunuyor. Arkadaşları veya sosyal medya takipçileriyle müzik zevkini paylaşmak isteyen platformun kullanıcıları "Spotify Wrapped özeti çıktı mı, nasıl ve nereden bakılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Spotify Wrapped özellikleri nelerdir, ne anlama gelir? İşte, detaylar...