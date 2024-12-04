Spotify Wrapped çıktı mı, ne zaman bugün mü yayınlanacak? Spotify yıllık özeti nereden ve nasıl bakılır?

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, 2016'dan beri her yıl Aralık ayının başlarında yayınlanıyor. Spotify kullanıcılarının platformdaki geçmiş yıldaki aktiviteleri hakkında bir veri derlemesini görüntülemelerine olanak tanır ve onları bunu sosyal medyada paylaşmaya davet eder.

Spotify Wrapped genellikle bir kullanıcının en sık dinlediği beş müzisyeni, en çok dinlediği şarkıları ve en sevdiği müzik türlerini içerir . Platformdaki içerik üreticileri ayrıca, içeriklerinin o yıl kaç kez yayınlandığını içeren bir Spotify Wrapped sürümüne erişebilir . Spotify Wrapped, kişiselleştirilmiş verilere ek olarak, Spotify platformundaki bir bütün olarak etkinlik hakkında da bilgi içerir. Spotify Wrapped genellikle yıllık bir veri koleksiyonu olarak anılsa da, belirli bir yıl için yalnızca 1 Ocak'tan son 2 ayda bilinmeyen bir tarihe kadar olan etkinlik sayılır.