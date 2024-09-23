Trend Galeri Trend Yaşam

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammına dair araştırmalar başladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ocak maaşı zammı için olası senaryolar belli oldu. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerine göre aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 oldu. Yeni yıl emekli maaş zammı 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Peki, 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:46
SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli maaş zammı için son veriler yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verileri doğrultusunda, emekli zammı için olası senaryolar netleşirken, Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini de açıklandı. Buna göre piyasa katılımcılarının tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. Peki, A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Buna göre piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın sekizinci enflasyon verisi açıklandı.

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 5.77 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON FARKI

Temmuz ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. 2025 Ocak ayı zammını belirleyecek ilk veri açıklandı.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın yedinci enflasyon verisi açıklandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA