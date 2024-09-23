SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 | 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammına dair araştırmalar başladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ocak maaşı zammı için olası senaryolar belli oldu. TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerine göre aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 oldu. Yeni yıl emekli maaş zammı 2024 yılının son altı aylık enflasyon farkına göre netleşecek. Peki, 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:46