Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in kıyamete ilişkin yaptığı uyarılar günümüzde bir kez daha gündeme geliyor. Ortaya attığı düşüncelerin dünyaca kabul görmüş olması, kıyamete dair yaptığı uyarıları da önemli bir hale getiriyor. İşte Stephen Hawkin'in kıyamete dair yaptığı o uyarılar.

Dünyaca ünlü Fizik dehası Stephen Hawking'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmeden önce yaptığı kıyamet tahminleri tekrar gündeme geldi. Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.