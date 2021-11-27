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Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in kıyamete ilişkin yaptığı uyarılar günümüzde bir kez daha gündeme geliyor. Ortaya attığı düşüncelerin dünyaca kabul görmüş olması, kıyamete dair yaptığı uyarıları da önemli bir hale getiriyor. İşte Stephen Hawkin'in kıyamete dair yaptığı o uyarılar.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 01:51
Stephen Hawking’in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Dünyaca ünlü Fizik dehası Stephen Hawking'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmeden önce yaptığı kıyamet tahminleri tekrar gündeme geldi. Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Stephen Hawking’in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Stephen Hawking’in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking’in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephen Hawking’in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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