Trend Galeri Trend Yaşam Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde! Dünyanın sonu işte böyle gelecek!

Ünlü fizikçi Stephen Hawking geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ancak ünlü fizik dehasının unutulmayacak çalışmalarının yanı sıra kıyamete ilişkin yaptığı uyarılarda akıllara kazınmış durumda. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…

Giriş Tarihi: 08.01.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 22:28 PAYLAŞ