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Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

Tokat'ta su tesisatçısı Halit Çağlar beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Organları bağışlanan ve 5 kişiye hayat veren Çağlar'ın eşinin feryadı yüreklere işledi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:00
Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

Tokat'ta ikamet eden 3 çocuk babası su tesisatçısı Halit Çağlar (54), beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık 25 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

Dün beyin ölümü gerçekleşen Çağlar'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Halit Çağlar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyatla alınan karaciğeri Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 2 böbrek ve 2 kornera ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden organ bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

Emine Çağlar eşinin organları araca taşınırken gözyaşı döküp, ağladı. Emine Çağlar, "Başkalarının da organ bağışında bulunmasını istiyorum.

Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

Eşim burada beyin kanaması geçirdi. Çok üzüldüm ama başkalarına da umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları da umut olsun, herkes versin, ben de dahil. Herkes acısını da yaşıyor ama versinler umut olsunlar" dedi.

Su tesisatçısı Halit Çağlar 5 kişiyi hayata bağladı: Eşinin feryadı yürek yaktı!

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Koordinatörü Birgül Tan ise, "Bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 5 kişinin hayatına dokunmuş oldu. Karaciğer Erzurum'a gitti. 2 böbrek ve kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi gitti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

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