Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

25 Aralık Noel günü, Kraliçe'ye suaikas düzenleyen ve elinde silahla Windsor kalesine giren Jaswant Singh Chail'in fotoğrafları ortaya çıktı. Gencin mutlu fotoğraflarını görenler, bu kadar korkunç bir eylemi nasıl planladığını anlayamadıklarını söyledi. Pek çok sosyal medya kullancısı saldırı planını anlattığı Snapchat videosu ile bu fotoğrafların tezat oluşturduğunu söyledi.

19 yaşındaki zanlının babası ise konuyla ilgili çok üzgün olduklarını söyledi. Bir yazılım mühendisi olan baba, oğluyla ilgili bir şeylerin "korkunç bir şekilde ters gittiğini" belirtti.

Baba Jasbir Sing Chail açıklamasında, "Onunla hiç konuşma şansımız olmadı, ancak ona ihtiyacı olan yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, ancak hiç de kolay değil." dedi.