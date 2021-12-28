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Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

Noel'de Kraliçe'yi öldürme niyetiyle Windsor kalesine giren 19 yaşındaki zanlının masum fotoğrafları görenleri şaşırttı. Fotoğrafları gören pek çok kullanıcı, tezatlığı dile getirirken, zanlının babası ise yaşadıklarıyla ilgili üzücü şeyler söyledi.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:09
Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

25 Aralık Noel günü, Kraliçe'ye suaikas düzenleyen ve elinde silahla Windsor kalesine giren Jaswant Singh Chail'in fotoğrafları ortaya çıktı. Gencin mutlu fotoğraflarını görenler, bu kadar korkunç bir eylemi nasıl planladığını anlayamadıklarını söyledi. Pek çok sosyal medya kullancısı saldırı planını anlattığı Snapchat videosu ile bu fotoğrafların tezat oluşturduğunu söyledi.

Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

19 yaşındaki zanlının babası ise konuyla ilgili çok üzgün olduklarını söyledi. Bir yazılım mühendisi olan baba, oğluyla ilgili bir şeylerin "korkunç bir şekilde ters gittiğini" belirtti.

Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

Baba Jasbir Sing Chail açıklamasında, "Onunla hiç konuşma şansımız olmadı, ancak ona ihtiyacı olan yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz, ancak hiç de kolay değil." dedi.

Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...
Suikasti bu masum yüz planlamış! Babasından şok sözler...

25 Aralık Noel günü, elinde silahla Kraliçe Elizabeth'in de içinde bulunduğu Windsor kalesine giren kişinin kim olduğu belli olmuştu. Şahsın 19 yaşında olduğu ve adının da Jaswant Singh Chail olduğu öğrenilmişti.

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