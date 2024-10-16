Sular çekilince ortaya çıktı: En son 40 yıl önce görülmüştü…

Hüseyin Özer, "Benim çocukluğum burası. Yıllardır su çekilmesinden dolayı eski mezarlık, köy evleri ve köprüler ortaya çıkıyor. Biz de onların geçmişine sahip çıkma adına hem burada kalıyoruz hem de deprem sonrası buraya yeniden gelmek zorunda kaldık. Mezarlıkları ziyaret edip dua ediyoruz" dedi.