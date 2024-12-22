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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe bu hafta Eyüpspor deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Diğer tarafta Beşiktaş evinde Alanyaspor'u mağlup edemeyerek kötü gidişatını sürdürdü. Bugün ise Galatasaray günün erken maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı kazanması durumunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 10 puana çıkaracak. Peki, 22 Aralık 2024 Süper Lig'de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu? İşte 22 Aralık Süper Lig puan durumu güncel tablosu