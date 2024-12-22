Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Fenerbahçe bu hafta Eyüpspor deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Diğer tarafta Beşiktaş evinde Alanyaspor'u mağlup edemeyerek kötü gidişatını sürdürdü. Bugün ise Galatasaray günün erken maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı kazanması durumunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 10 puana çıkaracak. Peki, 22 Aralık 2024 Süper Lig'de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu? İşte 22 Aralık Süper Lig puan durumu güncel tablosu

Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:14
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk yarışında Eyüpspor ile berabere kalarak yara alan Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Galatasaray ise Kayserispor'u mağlup edip puan farkını yükseltme peşinde. Peki, 22 Aralık 2024 Süper Lig'de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu? İşte güncel tablo…

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

FENERBAHÇE EYÜPSPOR İLE BERABERE KALDI

Zirve yarışında takibini sürdüren Fenerbahçe, önceki gün Eyüpspor ile berabere kaldı. Bugün ise Galatasaray Kayserispor'a konuk olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

ASLAN PUAN FARKINI 10'A ÇIKARMA PEŞİNDE!

Galatasaray en yakın rakibinin puan kaybettiği haftada Kayserispor'a konuk olacak. Aslan karşılaşmadan galip ayrılması durumunda puan farkını 10'a çıkaracak. Karşılaşma bugün saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

İşte güncel puan durumu tablosu

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 22 Aralık 2024 Süper Lig’de puan durumu ne, zirveyle puan farkı kaç oldu?

SON DAKİKA SON DAKİKA