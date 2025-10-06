Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte, 5 Ekim Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

5 Ekim 2025 Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, MPİ'nin resmi Süper Loto sonuç sorgulama ekranını kullanarak biletlerini kontrol edebiliyor. İşte, 5 Ekim 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 06.10.2025 01:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 01:33
Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği 5 Ekim 2025 Süper Loto çekilişi sonuçlandı. Şans oyunları tutkunları, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek için Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilet kontrolü yapmak mümkün. İşte kazandıran numaralar ve detaylar…

5 EKİM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.