Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

2026 yılının ilk Pazar gününde büyük ikramiyeye ulaşmak isteyen şans oyunu severler, Süper Loto çekiliş saatini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan dev çekiliş, her hafta olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Katlanarak artan ve devreden tutarıyla dikkat çeken Süper Loto'da, 1 ile 60 arasından seçilecek 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden talihli, büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte 4 Ocak Süper Loto sonuçlarına dair takip etmeniz gereken noktalar.