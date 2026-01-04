Trend Galeri Trend Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Haftanın en büyük ikramiyelerinden birini veren Süper Loto'da gözler bu akşamki çekilişe çevrildi. 4 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak olan çekilişle birlikte milyonlarca liralık devreden ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merak konusu. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanacak çekiliş öncesi kuponlarını dolduran vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte çekiliş saati, sonuç sorgulama ekranı ve büyük ikramiyeye dair son bilgiler.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 19:09 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:12
2026 yılının ilk Pazar gününde büyük ikramiyeye ulaşmak isteyen şans oyunu severler, Süper Loto çekiliş saatini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan dev çekiliş, her hafta olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Katlanarak artan ve devreden tutarıyla dikkat çeken Süper Loto'da, 1 ile 60 arasından seçilecek 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden talihli, büyük ikramiyeyi kazanıyor. İşte 4 Ocak Süper Loto sonuçlarına dair takip etmeniz gereken noktalar.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden düzenlenen Süper Loto çekilişinin takvimi şu şekildedir:

Çekiliş Saati: 21:30

Yayın Kanalı: millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekiliş sona erdiğinde, kazandıran numaraları öğrenmek ve biletinizi kontrol etmek için şu kanalı kullanabilirsiniz:

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

