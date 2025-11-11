Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu! Survivor yarışmacıları kimler, yeni sezon ne zaman?

SERHAN ONAT KİMDİR?

27 Mayıs 1994, İzmit doğumlu Serhan Onat, dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçirdi. Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

