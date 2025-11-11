Trend
Galeri
Trend Yaşam
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu! Survivor yarışmacıları kimler, yeni sezon ne zaman?
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu dahil oldu! Survivor yarışmacıları kimler, yeni sezon ne zaman?
Survivor 2026 için geri sayım başladı! Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe açıklamalarla yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Programın başlangıç tarih, tahminler ve kadroya katılan son isimler büyük heyecan yarattı. Ilıcalı'nın açıkladığı son isim ünlü oyuncu oldu! Peki, Survivor yarışmacıları kimler, Ünlüler&All Star ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 14:28