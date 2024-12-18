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Survivor Mevlüt kimdir, nereli kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Mevlüt Koçak hayatı ve biyografisi
Survivor Mevlüt kimdir, nereli kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Mevlüt Koçak hayatı ve biyografisi
Survivor All Star 2025 kadrosuna ait tanıtım yayınlandı. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan tanıtımın ardından Gönüllüler kadrosu dikkat çekti. Fragmanda yer alan Mevlüt Koçak araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Mevlüt Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 18.12.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:50