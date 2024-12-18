Survivor Tuğba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2025 All Star yarışmacısı Tuğba Yeni hayatı ve biyografisi

Survivor Tuğba kimdir sorusu yayımlanan yeni tanıtımla birlikte gündeme oturdu. Milli atlet ve antrenör olduğu bilinen yeni yarışmacının sosyal medya hesabı da takip ediliyor. İşte, 2025 All Star yarışmacısı Tuğba Yeni hakkında merak edilenler...