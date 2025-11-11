Trend Galeri Trend Yaşam Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

Survivor 2026 için geri sayım başladı! Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı peş peşe açıklamalarla yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Programın başlangıç tarih, tahminler ve kadroya katılan son isimler büyük heyecan yarattı. Ilıcalı'nın açıkladığı son isim ünlü oyuncu oldu! Peki, Survivor yarışmacıları kimler, Ünlüler&All Star ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 11.11.2025 17:52
Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

Survivor 2026 yarışmacıları şekillenmeye devam ediyor. Ilıcalı'nın tek tek duyurduğu isimler arasında şarkıcılar, oyuncular ve futbolcular olacak. Gelen isimler heyecan yaratırken yeni sezonun nasıl geçeceği merak konusu. İşte, açıklanan Survivor kadrosu:

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACI

Acun Ilıcalı, yaptığı son paylaşım ile oyuncu Serhan Onat'ın yeni sezon Survivor kadrosuna katıldığını resmen duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında: "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

SERHAN ONAT KİMDİR?

27 Mayıs 1994, İzmit doğumlu Serhan Onat, dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçirdi. Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

İşte, diğer Survivor yarışmacıları:

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

KEREMCEM

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

DİLAN ÇITAK

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

MERT NOBRE

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

BAYHAN

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2026 yayın tarihi henüz netleşmedi. Yarışmanın MasterChef finali ardından yeni yılda başlaması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2026 Survivor kadrosunda kimler var, hangi ismler?