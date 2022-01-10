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Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile'yi böyle kutlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 2 Şubat'ta tahttaki 70. yılını kutlayacak. İşte Kraliçe için yıl boyunca düzenlenecek kutlamaları...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 16:41
Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tahttaki 70. yıl dönümü kutlayacak. Kraliçe için Platin Jübile Kutlama Programı kapsamında hazırlıklara başlandı.

Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

Kutlama için sokak partilerinin düzenleneceği ve eğlence dünyasıın en büyük yıldızlaırında bazılarının konser vereceği öğrenildi.

Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

Ayrıca Elizabeth'in bütün sarayları da ziyarete açılacak.

Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

Kraliçe Elizabeth, 26 yaşında tahta geçti. 6 Şubat'ta tam 70. yılını kutlayacak olan Elizabeth için yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

Ancak yetkililer esas kutlamaların 2-5 Haziran tarihinde olacağını açıkladı. 4 gün boyunca ülkede pek çok yer geç saatlere kadar açık olacak.

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