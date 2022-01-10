Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

Kutlama için sokak partilerinin düzenleneceği ve eğlence dünyasıın en büyük yıldızlaırında bazılarının konser vereceği öğrenildi.

Ayrıca Elizabeth'in bütün sarayları da ziyarete açılacak.

Kraliçe Elizabeth, 26 yaşında tahta geçti. 6 Şubat'ta tam 70. yılını kutlayacak olan Elizabeth için yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Ancak yetkililer esas kutlamaların 2-5 Haziran tarihinde olacağını açıkladı. 4 gün boyunca ülkede pek çok yer geç saatlere kadar açık olacak.