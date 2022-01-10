Tahtta geçen 70 yıl! Platin Jübile’yi böyle kutlayacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth tahttaki 70. yıl dönümü kutlayacak. Kraliçe için Platin Jübile Kutlama Programı kapsamında hazırlıklara başlandı.
Kutlama için sokak partilerinin düzenleneceği ve eğlence dünyasıın en büyük yıldızlaırında bazılarının konser vereceği öğrenildi.
Ayrıca Elizabeth'in bütün sarayları da ziyarete açılacak.
Kraliçe Elizabeth, 26 yaşında tahta geçti. 6 Şubat'ta tam 70. yılını kutlayacak olan Elizabeth için yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek.
Ancak yetkililer esas kutlamaların 2-5 Haziran tarihinde olacağını açıkladı. 4 gün boyunca ülkede pek çok yer geç saatlere kadar açık olacak.